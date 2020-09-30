مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.91% في ختام جلسة الأربعاء
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:17 م
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.91% رابحاً 20.57 نقطة ليغلق عند مستوى 2273.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 300.9 مليون سهم محققة ما قيمته 267.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3903 صفقة لعدد 33 سهماً.
وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.42%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.33%، ثم قطاعي الاستثمار والنقل بنسبة 1.24%، 1.03%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.53%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.21%.
وقفز 11 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 11.65%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.39%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.86%، فيما تصدر سهم مصرف السلام-البحرين قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 66.4 مليون ورقة بقيمة 48.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.54%.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا