يسرا برفقة عمرو دياب ودينا الشربيني في أحدث ظهور لها

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نشرت الفنانة القديرة يسرا، صورة جديدة لها وذلك من خلال خاصية "الاستورى" بحسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "سيفا" في الصورة بصحبة عدد كبير من النجوم منهم عمرو دياب ودينا الشربيني وغادة عادل وعمرو منسي وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال يسرا مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض في السباق الرمضاني الماضى 2020، على قنوات الحياة وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرا وقت عرضه.

المسلسل من إخراج سامح عبد العزيز وهو من بطولة كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وعلى جانب آخر كانت النجمة يسرا، قد أعلنت عن انضمامها لإحدى المبادرات الخيرية لمساعدة لبنان إثر أزمتها الأخيرة بعد انفجار بيروت.

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