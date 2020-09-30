حكم غير متوقع بشأن محمد رمضان في قضية الطيار الموقوف

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، وقضت ببرائته.

وكان المحامي مجدى حلمي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وأصدرت محكمة جنح الدقى في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

وتقدم بالاستئناف أحمد الجندى المحامى وكيل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الاستئناف.

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الكلمات المفتاحية

محمد رمضان حوادث الفجر الطيار الموقوف

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