بعد تصدرها التريند لـ اليوم الثاني.. تعرف على عمر ليلى علوي الحقيقي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تواصل الفنانة ليلى علوي، تصدر مؤشرات البحث بـ موقع "جوجل" لليوم الثاني على التوالي، بسبب صور جلسة تصوير الجديدة التي بدت فيها بروح شبابية.

أشعلت الفنانة ليلى علوي، مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير بعدسة المصور خالد فضة، وقامت بنشرها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وانستجرام".

حيث ظهرت في الصور بملامح شبابية، وهي في الحقيقة تبلغ من العمر 58 عاما، وعلقت على الصور قائلة:" عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة؟ جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطّها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا.. نعمة الهوا والخضرة والماية.. نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان".

وأضافت: "واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية! بالذات على رملة أو في خضرة.. إحساس مليان رضا واكتفاء.. وتخلص من الطاقة السلبية.. البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين.. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا".

وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.

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