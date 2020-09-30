حبس متهمين بقتل خفيرين داخل أرض في المقطم
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:58 م
داليا عادل
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أصدرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، حبس شخصين بتهمة قتل خفير وابن شقيقه داخل أرض فضاء يتوليان حراستها بالمقطم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين الإجرامي.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المقدم مفادة تلقية بلاغًا من شرطة النجدة بوجود إطلاق نار بارض بدائرة القسم ووجود متوفين، وبالأنتقال والفحص عثر على جثتى عامل وابن شقيقه، مقتولان بالرصاص، وبعمل التحريات دلت أن مجهولين أطلقوا النيران عليهما ولاذوا بالفرار، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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