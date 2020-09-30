حبس متهمين بقتل خفيرين داخل أرض في المقطم

أصدرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، حبس شخصين بتهمة قتل خفير وابن شقيقه داخل أرض فضاء يتوليان حراستها بالمقطم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.





كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين الإجرامي.



