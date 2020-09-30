الأسوأ في التاريخ.. كيف وصف الخبراء المناظرة بين ترامب وبايدن؟

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
اتصفت مناظرة مرشحي الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية، بين دونالد ترامب وجو بايدن، التي استغرقت 90 دقيقة، بالأسوأ في التاريخ، جراء تبادل الاتهامات وتراشق الألفاظ.

ويرصد "الفجر"، ردود الأفعال بشأن المناظرة الرئاسية بين المرشحين الأمريكيين في انتخابات الولايات المتحدة.

أسوأ مناظرة في التاريخ 
لعل مناظرة مرشحي الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية، تابعها العالم أجمع، حيث وصفها آرون كال الاستاذ في جامعة ميشيغان والمتخصص في المناظرات الرئاسية، بإحدى أسوأ المناظرات في التاريخ".

وتابع؛ أن بايدن تعهد بقبول نتائج الانتخابات، بينما اكتفى ترامب بالتأكيد مرة جديدة وبدون تقديم أدلة على أن التصويت بالمراسلة الذي يبدو أنه سيستخدم بكثرة بسبب وباء كوفيد-19 سيشجع على "التزوير".

وامتلأت المناظرة بين مرشحي الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب وجو بايدن، بالهجوم وتراشق الألفاظ. 

وحظيت قضية مكافحة فيروس كورونا بالولايات المتحدة، بنصيب الأسد في السجال بين المرشحيين، حيث هاجم بايدن منافسه، بأنه لا يكترث بالمواطنين وفضل الأسهم على حياتهم، وأنه أخبر الشعب التراهات لا الحقائق، والتي ليس لها علاقة بالمعلومات الطبية الصحيحة.

وتفاخر الرئيس الأمريكي بفترة ولايته، قائلا: "لم تنجز أي إدارة أمريكية ما أنجزته إدارتي"، واصفا اتفاق باريس بشأن المناخ بأنه "كارثة".

أما بايدن، أكد أن الأمريكيين أصبحوا أكثر مرضا وانقساما وفقرا في ظل إدارة ترامب، وأصبح الأثرياء أكثر غنى، واتهم ترامب بأنه "دمية بيد بوتين".

وانتقل ترامب للحديث عن الاقتصاد، قائلًا؛ "بنينا أعظم اقتصاد في التاريخ وأغلقناه نتيجة جائحة الصين"، ليرد عليه بايدن، "إنك لا تنوي تحسين الاقتصاد" وخطتي الاقتصادية ستخلق 7 ملايين وظيفة خلال 4 سنوات.

ووصف بايدن، منافسه، بأنه "أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا" وأن الأثرياء في عهده لا يدفعون الضرائب، لقد استغل قانون الضرائب لصالحه، متابعًا؛ لم يدفع خلال 10 سنوات سوى 750 دولار فقط كضرائب للدخل. 

ليرد ترامب أنه دفع الملايين للضرائب خلال تلك الفترة، وحاول زيادة الهجوم على بايدن، قائلا "إن ابنك حصل على 3 ملايين من موسكو"، ليرد نائب الرئيس السابق بالنفي ويصفه بالـ"المهرج".

وبشأن مقتل جورج فلويد وبريونا تايلور، اتهم بايدن الرئيس الأمريكي، بتعميق الانقسام بين المواطنين، وأنه ترشح للرئاسة من أجل إنهاء هذا الانقسام، متابعًا؛ أن ترامب استخدم الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين أمام البيت الأبيض، ووصف زيارته للكنيسة أثناء تظاهرات مقتل جورج فلويد بأنه "عار".

ورد ترامب أن "الاحتجاجات لم تكن سلمية.. والولايات التي يديرها الديمقراطيون هي التي شهدت أعمال عنف"، واتهم بايدن بأنه "دمية في يد اليسار الراديكالي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مناظرة ترامب ترامب وبايدن اسوأ مناظره اخر الاخبار اتهامات متبادله

أخبار تهمك

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يطرد نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع خليفة فايلر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موسيماني يهدي نجم صن داونز "عربون ود" للأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميدو يكشف عن مفاجأة بشأن علاقة لاعبي الأهلي مع فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- الكشف عن الجهاز الفني الجديد للأهلي

منذ ساعة و نصف

ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من الأهلي تجاه مدرب الحراس بعد بقائه

منذ أقل من ساعة

رونالد كومان يطلب صفقتين جديدتين لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كومان يرد على ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعة

خليفة فايلر.. 10 معلومات لا تفوتك عن "موسيماني" مدرب الأهلي المحتمل

منذ ساعة و 25 دقيقة

تفاصيل عقد موسيماني مع الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

الكشف عن موضوعات أول مناظرة بين "بايدن" و"ترامب"

أحمد موسى: قطر تدعم بايدن بملايين الدولارات في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

بايدن لـ ترامب: أنت مهرج وأسوأ رئيس للولايات المتحدة

حصيلة المناظرة الأولى بين "بايدن" و"ترامب".. اتهامات وإهانات وسخرية

ملخص المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن.. اشتباك عنيف وتلاسن حاد وتبادل اتهامات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

كومان يطرد نجم برشلونة

01:44 م

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

12:59 م

عاجل.. كومان يرد على ليونيل ميسي

01:50 م

موسيماني يهدي نجم صن داونز "عربون ود" للأهلي

01:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟