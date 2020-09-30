رئيس جامعة بني سويف: 40 شركة قدمت فرص عمل بالملتقى الافتراضي للتوظيف

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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شارك الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أول أمس، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إطلاق الملتقي الافتراضي الأول للتوظيف للجامعات UCCD 2020، وذلك بحضور البروفسير فرنسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية، والبروفسير ليزلي ريد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من رؤساء الجامعات المصرية.

من جهته، أوضح الدكتور منصور حسن، أن تنظيم الملتقى التوظيفي يعد فرصة عظيمة لرفع قدرات طلاب الجامعات المصرية وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل بعد التخرج، لاسيما في القطاعات والتخصصات الحديثة، مؤكدا على أهمية الدور المهم الذى تقوم به مراكز التطوير المهني لمساعدة الطلاب لتطوير مهاراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وتدريبهم لملائمتها، ورفع مستوى الخريجين. 

وأشار رئيس الجامعة، أن الملتقى التوظيف الافتراضي عبر الإنترنت يتقابل خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب الجامعات في بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) والبريد الإلكتروني لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة، ويقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلي الشركات وحضور الندوات الافتراضية (webinars).

وأضاف رئيس الجامعة، أن مركز التطوير المهني بالجامعة استطاع إشراك ما يزيد عن 300 خريج من ابناء الجامعة في فعاليات المؤتمر، وعملت علي توفير الفرصة لقطاع الأعمال والشركات وعلى رأسهم شركة تيتان للإسمنت ببني سويف ومدرسة سان جورج الدولية، للحصول على أفضل العناصر البشرية من المتميزين القادرين على المنافسة بسوق العمل.

وجدير بالذكر، أن البنك الأهلي المصري هو الشريك الرئيسي معً أكثر من 40 شركة في تقديم فرص العمل والتدريب في الملتقي، بالإضافة الى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والجامعة الأمريكية في القاهرة، وعشرة جامعات حكومية هى الإسكندرية، عين شمس، أسوان، بني سويف، المنصورة، المنوفية والمنيا والسادات وسوهاج والزقازيق.

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