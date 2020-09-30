محامي سيدة المحكمة يعلن انسحابه من الدفاع عنها.. تعرف على الأسباب

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أعلن المحامي أحمد مهران انسحابه من الدفاع عن المستشارة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية في واقعة تعديها على ضابط شرطة قوة تأمين محكمة مصر الجديدة.

وأكد مهران، أن سبب عدم استكمال الدفاع عنها جاء نتيجة تدخل الأسرة في خطة الدفاع وانقسامات في الآراء بين "الإمام" وأشقائها.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام أحال المتهمة نهى الإمام السيد، وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

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