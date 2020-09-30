محامي سيدة المحكمة يعلن انسحابه من الدفاع عنها.. تعرف على الأسباب

أعلن المحامي أحمد مهران انسحابه من الدفاع عن المستشارة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية في واقعة تعديها على ضابط شرطة قوة تأمين محكمة مصر الجديدة.





وأكد مهران، أن سبب عدم استكمال الدفاع عنها جاء نتيجة تدخل الأسرة في خطة الدفاع وانقسامات في الآراء بين "الإمام" وأشقائها.





وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام أحال المتهمة نهى الإمام السيد، وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.



