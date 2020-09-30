أستون فيلا يتعاقد مع نجم تشيلسي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:28 م
باركلي
باركلي
وكالات
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تعاقد نادي أستون فيلا الإنجليزي مع روس باركلي قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأصبح اللاعب صاحب الـ26 عاما بدون حظوظ كبيرة في المشاركة بعد تعاقد "البلوز" مع الثلاثي كاي هافيرتز وحكيم زياش وتيمو فيرنر.

 

وكان باركلي قد انضم لتشيلسي في 2018 قادما من إيفرتون، الذي لعب بصفوفه أكثر من 170 مباراة.

 

وشارك باركلي هذا الموسم في ثلاث مباريات فقط تحت قيادة فرانك لامبارد، مسجلا هدفا.

 

وقال مدرب أستون فيلا، دين سميث "الحصول على خدمات لاعب بحجم روس يمثل دفعة كبيرة لفريقنا وأنا على يقين أنه سيساعد كثيرا في تحسين الفريق".

 

ويحل أستون فيلا رابعا في جدول البريميرليج بعد خوضه مباراتين بست نقاط.

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