تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 35" بولاية كاليفورنيا

تحطمت مقاتلة من طراز "إف-35 بي"، إثر اصطدامها في الجو بطائرة للتزود بالوقود، حسبما ذكرت وحدة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء.

ووفقًا لجناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية الأمريكي، قفز قائد مقاتلة الـ"إف - 35"، منها وهو يتلقى العلاج حاليا، في حين هبط طاقم طائرة التزود بالوقود، وهي من طراز "كي سي 130 جي" بسلام.

وقد أفادت قناة تلفزيون "إي بي سي نيوز"، بأن الحادث وقع فوق مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا.

وقال جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية الأمريكية، عبر حسابه على موقع تويتر: "عند الساعة 1600 تقريبا ورد أن مقاتلة إف-35 بي اصطدمت بطائرة كي سي 130 جي خلال عملية تزويد بالوقود في الجو، ما أدى لتحطم المقاتلة إف-35 بي".