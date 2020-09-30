بعد رحيل فايلر.. الأهلي يستقر على بقاء مدرب الحراس

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بالإبقاء على البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، في جهاز الفريق الجديد.


وأنهى مسؤولو النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب اتفاقهم مع بيتسو موسيماني، لتعينه كمديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.


واتفق الأهلي أن يكون موسيماني خلفًا لفايلر في الساعات المقبلة ويصطحب 3 مساعدين معه حسب اتفاق رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مع المدير الفني السابق لنادي صن داونز والذي أعلن استقالته وفسخ تعاقده مع النادي الجنوب إفريقي بالتراضي في الساعات الأخيرة الماضية.


ويأتي طلب اللجنة،  في ظل تقديم يانكون عروض جيدة وتطوير أداء حراس الفريق الأحمر وعلى رأسهم محمد الشناوي، بالإضافة إلى رغبته في البقاء.

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