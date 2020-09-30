اتحاد شمال إفريقيا يستطلع رأي مصر في تأجيل تصفيات بطولة الأمم للشباب
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:29 م
محمد جمال
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تلقي اتحاد الكرة المصري خطابًا من اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لتأجيل موعد تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20سنةً لتقام في شهر ديسمبر المقبل بدلًا من السابع من نوفمبر
وأوضح محمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا، أن هناك رغبة لبعض المنتخبات في التأجيل لمدة شهر، وطلب ان يتلقي الرد من الاتحادات قبل الخامس من اكتوبر المقبل
يذكر ان منتخب مصر للشباب سيواجه منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021