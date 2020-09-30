شعبة المعادن تعلن زيادة أسعار الذهب الفترة المقبلة (فيديو)

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قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، إن الذهب يعد ملاذ آمنًا للاستثمار.



وأضاف "واصف"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن أسباب القفزات في سعر الذهب عدة محددات تتمثل في سعر صرف الجنيه امام الدولار، وسعر البورصة العالمية وعوامل العرض والطلب.



وتابع نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، أن أزمة فيروس كورونا، والتي سبقها الحرب التجارية بين امريكا والصين، والتهديدات بفرض عقوبات بين الدول وتهديدات في منطقة الخليج أثرت على سعر الذهب عالميًا، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري الوحيد في العالم الذي استطاع مواجهة كورونا.



وتوقع، ان تشهد الفترة القادمة ارتفاعا في أسعار الذهب نتيجة توقعات ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا، والتي بدأت بالفعل في بعض الدول، حيث تم تسجيل 7400 حالة جديدة في انجلترا بالأمس، بما يمثل تهديد على الاقتصاد العالمي، منوهًا بأن أسعار الذهب ارتفعت بالأمس في حدود أكثر من 20 جنيه.





واستقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاءـ 30-9-2020، وذلك بعد ارتفاعها في ختام تعاملات أمس بنحو بقيمة 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 830 جنيهًا، متأثرا بعودة الارتفاع لسعر أوقية الذهب عالميًا، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:



أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم:



عيار 18: 711.5 جنيه.

عيار 21: 830 جنيها.

عيار 24: 948.5 جنيه.

الجنيه الذهب: 6640 جنيه.



أسعار الذهب العالمي:

واصلت أسعار الذهب القفز عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، مع هبوط العملة والأسهم الأمريكية.



وتواصل أسعار المعدن الأصفر الصعود على خلفية ضعف العملة الأمريكية والذي يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.



وينتظر المستثمرون باهتمام أول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جون بايدن في وقت لاحق من اليوم قبل 5 أسابيع من الانتخابات الرئاسية.



وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة في الشهر الماضي.



وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم نوفمبر بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 20.90 دولار إلى مستوى 1903.20 دولار للأوقية.



وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.8 بالمائة عند 1896.1 دولار للأوقية.



وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 93.889