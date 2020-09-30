جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأربعاء 30/9/2020

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تلعب اليوم الأربعاء 30 سبتمبر ثلاث مباريات ضمن منافسات مؤجلات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 وتعتبر أهمها مباراة لاتسيو وأتالانتا ومباراة بينفينتو وإنتر ميلان.


ويحتل نادي نابولي حتى الآن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين فقط من المسابقة متساويا في النقاط مع كل من هيلاس فيرونا وميلان.


وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز:
1– نابولي – 6 نقاط
2 – ميلان – 6 نقاط
3 – هيلاس فيرونا – 6 نقاط
4 – ساسولو – 4 نقاط
5 – يوفنتوس – 4 نقطة
6 – أتالانتا – 3 نقطة
7 – لاتسيو – 3 نقطة
8 – إنتر ميلان – 3 نقطة
9 – بينيفينتو – 3 نقطة
10 – فيورنتينا – 3 نقطة
11 – جنوى – 3 نقطة
12 – بولوينا – 3 نقاط
13 – روما – 1 نقطة
14 – كالياري – 1 نقطة
15 – بولونيا – 0 نقطة
16 – بارما – 0 نقطة
17 – سبيزيا – 0 نقطة
18 – تورينو – 0 نقطة
19 – سامبدوريا – 0 نقطة
20 – كروتوني – 0 نقطة

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