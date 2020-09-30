جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأربعاء 30/9/2020

تلعب اليوم الأربعاء 30 سبتمبر ثلاث مباريات ضمن منافسات مؤجلات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 وتعتبر أهمها مباراة لاتسيو وأتالانتا ومباراة بينفينتو وإنتر ميلان.









ويحتل نادي نابولي حتى الآن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين فقط من المسابقة متساويا في النقاط مع كل من هيلاس فيرونا وميلان.









وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز:

1– نابولي – 6 نقاط

2 – ميلان – 6 نقاط

3 – هيلاس فيرونا – 6 نقاط

4 – ساسولو – 4 نقاط

5 – يوفنتوس – 4 نقطة

6 – أتالانتا – 3 نقطة

7 – لاتسيو – 3 نقطة

8 – إنتر ميلان – 3 نقطة

9 – بينيفينتو – 3 نقطة

10 – فيورنتينا – 3 نقطة

11 – جنوى – 3 نقطة

12 – بولوينا – 3 نقاط

13 – روما – 1 نقطة

14 – كالياري – 1 نقطة

15 – بولونيا – 0 نقطة

16 – بارما – 0 نقطة

17 – سبيزيا – 0 نقطة

18 – تورينو – 0 نقطة

19 – سامبدوريا – 0 نقطة

20 – كروتوني – 0 نقطة



