وزير السياحة: السبت موعد إعلان الكشف الأثري الجديد (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه تم اكتشاف توابيت أثرية جديدة في سقارة عددها أكثر من 27 تابوتا، موضحًا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي 3 أكتوبر المقبل بسقارة للإعلان عنهم، معقبًا: "مش هأجل الإعلان إلا لو اكتشفنا مومياوات جديدة".





وأضاف "العناني"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الإعلان عن الرقم النهائي للاكتشافات خلال المؤتمر الصحفي، موضحًا أن أعمال الحفائر مازالت مستمرة.





على جانب أخر كشف وزير السياحة والآثار، عن التسهيلات المقدمة لجذب السياح، موضحًا أن هناك برنامج تحفيز طيران يقدم للطيران الأجنبي، مع منح تأشيرات مجانية للمحافظات السياحية لأول مرة في مصر حتى 31 أكتوبر، مع تقديم وزارة الطيران الخدمات الأرضية والرسوم بالمطارات، ووزارة البترول خفضت سعر الوقود للطائرات، وتم عمل مبادرات لدعم القطاع السياحي من البنك المركزي، للحفاظ على القطاع والحفاظ على المليون مواطن الذين يعملوا بقطاع السياحة كفرص عمل مباشرة.





ومن جانبه، توقع الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للاثار، أن تحتوى التوابيت على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ، لكونها توابيت محكمة الغلق، لافتا إلى أن التوابيت لم يتم فتحها حتى اليوم، موضحا أن عملية البحث والتنقيب عنه بدأت بمجرد رفع الرديم في المرحلة الأولى اكتُشفت بعض الآثار، مضيفا أنه بعد 5 أشهر من العمل في الموقع اكتشفت بعض المقابر القديمة والحديثة، وتم اكتشاف مقبرة اخرى في نهاية 2018 وهي واحدة من أجمل المقابر وتسمى بـ"واح تي"، والتي مر عليها أكثر من 4500 سنة.





وأوضح أن البعثة الأثرية المصرية التي تعمل برئاسته في منطقة سقارة، تعمل للموسم الرابع، وأن المواسم الثلاثة السابقة توصلت البعثة خلالها لمجموعة من الاكتشافات الأثرية المهمة، بينها العثور على خبيئة من مومياوات الحيوانات والطيور، والتي جرى نقلها للعرض بمتحف شرم الشيخ، ومقبرة " واحتى "، والتي ترجع إلى الأسرة الخامسة في الدولة القديمة، وعمرها 4500 عام.





وتابع أنه تم الكشف أيضا عن تمثال يرجع لعصر الدولة المصرية القديمة، وعثر عليه في منطقة أبو رواش، وجرى عرضه ضمن مقتنيات المتحف الكبير، بالإضافة إلى الكشف الحالي الذي يجرى العمل عليه حاليًا، والذي بدأ بالعثور على 13 تابوتًا أثريًا مطلع شهر سبتمبر الجاري.



