مانويل باوم يقترب من تدريب شالكه

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
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ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء أن مانويل باوم المدرب السابق لنادي اوجسبورج سيتولى المسؤولية الفنية لنادي شالكه المتعثر خلفا لديفيد فاجنر.

وذكرت محطة "ايه ار دي" التليفزيونية وصحيفة "بيلد" ومجلة "كيكر شبورتس" أن باوم سيتم تقديمه في منصب المدير الفني الجديد لشالكه في وقت لاحق من اليوم قبل أن يتولى الإشراف على الحصة التدريبية الأولى للفريق.

وتولى باوم /41 عاما/ تدريب اوجسبورج بين عامي 2016 و2019 ويعمل حاليا كمدرب بقطاع الناشئين في الاتحاد الألماني لكرة القدم.

ولم يحقق شالكه أي انتصار في أخر 18 مباراة بالبوندسليجا ليضحى النادي الألماني بمدربه فاجنر بعد عام واحد من توليه المسؤولية في ظل استمرار النتائج السلبية للفريق في الموسم الجديد.

وتعرض شالكه لهزيمة مذلة على ملعب بايرن ميونخ حامل اللقب بثمانية أهداف دون رد ثم خسر على ملعبه بثلاثة أهداف لهدف أمام فيردر بريمن ليقبع في قاع الترتيب.

وكانت قائمة المرشحين لتدريب شالكه تضم مارك فان بوميل لاعب الوسط السابق لبايرن وديميتريوس جراموزيس الذي قاد دارمشتاد لاحتلال المركز الخامس في النسخة الماضية من دوري الدرجة الثانية الألماني.

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