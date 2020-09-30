انطلاق معرض مستلزمات الأسرة والمدارس بالقاهرة يوم 2 أكتوبر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المعرض الاول لمستلزمات الاسرة والمدارس الذى تنظمه المحافظة يوم الجمعة 2 أكتوبر القادم بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان "سوق مصر" يهدف في المقام الأول إلى توفير سلع بأسعار مناسبة للأسر، مشيرا إلى أن المعرض يدعم أصحاب المصانع من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يخصص المعرض خيمة عرض خاصة بالتعاون مع جمعية حورس لخدمة مستثمري القطاع الغير رسمي وحماية البيئة، تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم الشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وتحقيق رؤية الدولة في مشروع دمج ٢٠٠٠ ورشة في القطاع الرسمي.

واضاف المحافظ ان أصحاب الورش والمصانع الصغيرة سيقومون بعرض منتجاتهم المصنعة داخل مصر بايدي وعقول مصرية تنافس جودة واسعار المنتجات المستوردة، مشيرا إلى دعم الرئيس للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بعد الحماية الاجتماعية والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين. 


وتبدأ فاعليات المعرض الذى سيكون الدخول إليه بالمجان من الساعة ١٠ صباحًا حتى الساعة ١١ مساءً ويشارك فيه 300 عارض ويعد اكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات حيث يقدم المعرض عروض وخصومات كببرة على كافة المنتجات التى تحتاجها الأسر من ملابس ومفروشات ومصنوعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية .

يذكر أن المعرض تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية .

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