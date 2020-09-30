ضبط كمية من الحشيش و٤ قطع أسلحة نارية بالإسكندرية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام – عدد 3 فرد خرطوش محلى الصنع، فرد روسى،33 طلقة نارية وخرطوش، مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الاستروكس.

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل لاتجاره في مخدر الاستروكس، وانه لجأ لتلك التجارة لانخفاض قيمتها والتربح السريع

وأفادت التحقيقات، أنه تم ضبط المتهم بكمية من الاستروكس وميزان حساس وهاتف محمول، ومبالغ مالية، أتناء ترويجه على عملائه بالمنطقة، فيما طلبت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

كان تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر الاستروكس، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تم ضبط المتهم بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عنصر إجرامى فى تجارة المواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، خاصة مخدر الاستروكس.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته أكياس صغيرة شفافة تحتوى على مخدر الاستروكس، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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