القلق يضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية مغربية، عن سر تراجع مستوى فريق الوداد قبل أسابيع من مواجهة الأهلى فى ذهاب دور قبل النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ووفقاً لما ورد بصحيفة "المنتخب" المغربية، فإن الصورة التى ظهر عليها الوداد بعد العودة من الحجر الصحى ليست هى الصورة التى كان عليها قبل ذلك، ولكن هي بسبب الحجر الصحي".

وأضاف:" أن الوداد عاد محبطة بلا أنياب ولا حماس، وهو الذى ظل قابعا فى الصدارة لمدة طويلة، بل أكثر من ذلك وضعه المحللون ضمن أقوى المرشحين بالتتويج بلقب الدورى المغربى".

وواصل:" أن المعطيات والأرقام تؤكد أن الوداد أصبح اليوم بعيدا عن اللقب بعد أن ضيع نقطتين فى مباراة المغرب التطوانى".

واستكمل:" وبهذا تراجع الفريق إلى المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن نهضة بركان الثانى و3 نقاط عن الرجاء المتصدر قبل 4 جولات على ختام المسابقة".

وسيواجه الأهلى المصري مضيفه الوداد البيضاوي المغربي يوم 17 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا على أن يقام لقاء الإياب فى القاهرة يوم 23 من الشهر نفسه.

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