ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.38% خلال التعاملات الصباحية

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.38% رابحاً 8.72 نقطة ليصل إلى مستوى 2261.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 109.8 مليون سهم محققة ما قيمته 88.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1561 صفقة لعدد 32 سهماً.









وصعدت 3 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.98%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.02%.