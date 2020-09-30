ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.38% خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:51 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.38% رابحاً 8.72 نقطة ليصل إلى مستوى 2261.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 109.8 مليون سهم محققة ما قيمته 88.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1561 صفقة لعدد 32 سهماً.


 وصعدت 3 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.98%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.02%.
  
وقفزت 4 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرامكس بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.94%، فيما تراجع 21 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.68%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.09%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.4 مليون ورقة بقيمة 18.8 مليون درهم.

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