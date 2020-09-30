البورصة توقف التداول علي أسهم 12 شركة لتجاوزها نسبة الـ 5%

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:39 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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 قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وأفصحت البورصة عن الشركات التي تم إيقافها وهي ،  الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، المصرية للدواجن، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ، شارم دريمز للاستثمار السياحي


كما أوقفت البورصة التداول علي كلا من العربية للخزف ، ريكان ببإستثمارات المالية ، الألومنيوم العربية .

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