البورصة توقف التداول علي أسهم 12 شركة لتجاوزها نسبة الـ 5%
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:39 ص
نيفين سمير
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قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
وأفصحت البورصة عن الشركات التي تم إيقافها وهي ، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، المصرية للدواجن، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ، شارم دريمز للاستثمار السياحي
كما أوقفت البورصة التداول علي كلا من العربية للخزف ، ريكان ببإستثمارات المالية ، الألومنيوم العربية .
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