البورصة توقف التداول علي أسهم 12 شركة لتجاوزها نسبة الـ 5%

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.





وأفصحت البورصة عن الشركات التي تم إيقافها وهي ، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، المصرية للدواجن، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ، شارم دريمز للاستثمار السياحي







