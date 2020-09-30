الهند تعلن إصابة نائب الرئيس بفيروس كورونا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:13 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأربعاء، إصابة نائب الرئيس م. فينكايا نايدو، بفيروس كورونا المستجد.

 

وارتفع إجمالى إصابات كورونا فى الهند، إلى 6.23 مليون بعد أن سجلت البلاد 80472 إصابة جديدة فى الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الهندية

 

وزادت الوفيات إلى 1179 فى الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالى الوفيات إلى 97497.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

 

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