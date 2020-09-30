ميجان ماركل تخسر جولة جديدة في نزاعها القضائي مع صحيفة بريطانية





خسرت ميجان ماركل، أحدث جولة في دعوى انتهاك الخصوصية التي أقامتها ضد صحيفة شعبية بعدما قضت المحكمة العليا البريطانية أن بوسع الصحيفة تعديل القضية بضم تفاصيل من سيرة ذاتية نُشرت مؤخرا إلى أوراق الدعوى.





وتقاضي ميجان، زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، دار نشر أسوشيتد نيوزبيبرز بشأن مقالات نُشرت العام الماضي في صحيفة ميل أون صنداي شملت أجزاء من خطاب بخط اليد أرسلته إلى أبيها توماس ماركل البعيد عنها في أغسطس آب 2018.





وقبل بدء المحاكمة العام القادم طلبت صحيفة ميل الإذن بتعديل القضية بحجة أن ميجان وهاري تعاونا في إصدار سيرة ذاتية عنهما بعنوان (العثور على الحرية) نُشرت في أغسطس آب.





وقال محامو الصحيفة إن هذا يبين أن ميجان تعمدت أن تخرج بعض التفاصيل الخاصة للعلن بما فيها مضمون الخطاب.





وقال القاضية فرانشيسكا كاي إنه رغم عدم اطلاعها على مدى قوة حجة الصحيفة فإنه لا يمكن القول إن التعديلات ”حقيقة لا مراء فيها أو محض خيال“.





ومن المنتظر أن تبدأ المحاكمة في 11 يناير كانون الثاني وتستمر ما بين سبعة إلى عشرة أيام.





ويعيش الزوجان هاري وميجان حاليا في كاليفورنيا بعدما تخليا عن مهامهما الملكية في مارس آذار.



