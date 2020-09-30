حنان مطاوع: أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدي في "القاهرة كابول"

أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدي في مسلسل "القاهرة كابول"، وكان المسلسل قد توقف بسبب أزمة كورونا رغم أني كنت قد صورت جزءا كبيرا من المشاهد.





وأضافت في تصريحات صحفية، "القاهرة كابول" مسلسل مميز جدا وأعتقد أنه من أهم الأعمال الدرامية التي سيتم تقديمها، فهو مميز ومختلف وفكرته لم تُقدم من قبل، وسيرى الجمهور أنه أمام عمل قوي جدا وأثق أنه سينال إعجابه.



