حنان مطاوع: أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدي في "القاهرة كابول"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:28 ص
بوابة الفجر
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أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدي في مسلسل "القاهرة كابول"، وكان المسلسل قد توقف بسبب أزمة كورونا رغم أني كنت قد صورت جزءا كبيرا من المشاهد.

وأضافت في تصريحات صحفية، "القاهرة كابول" مسلسل مميز جدا وأعتقد أنه من أهم الأعمال الدرامية التي سيتم تقديمها، فهو مميز ومختلف وفكرته لم تُقدم من قبل، وسيرى الجمهور أنه أمام عمل قوي جدا وأثق أنه سينال إعجابه.

والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، والإخراج لحسام علي، وبطولة خالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي. وبالنسبة لتأجيل عرضه في رمضان الماضي لم أحزن رغم أني كنت أتمنى مشاركته بالسباق الرمضاني، لكن في النهاية هذا نصيب، وأنا أؤمن بالقدر بشكل كبير، وعندما يتأخر عرضه، فبالتأكيد ليس هو التوقيت المناسب له.

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