"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:05 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور عبد الطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن هناك إجراءات علمية موحدة لتطعيم فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المتابعة هي أهم شيء بعد التطعيم؛ للتأكد من عدم وجود أعراض جانبية.

وأضاف "المر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الوقاية والالتزام وتطبيق الإجراءات الوقائية بشدة هي الحل لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في بعض الدول الأوروبية، معلقًا: "مصر على وشك الانتصار على الموجة الأولى لفيروس كورونا".



وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96094 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 124 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 103079 حالة من ضمنهم 96094 حالة تم شفاؤها، و5914 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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