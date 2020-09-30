قضية جديدة تلاحق شقيق أمير قطر في الولايات المتحدة (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن شقيق أمير قطر الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، ضرب سائق زوجته الهندي الجنسية حتى مات، باستخدام الصدمات الكهربائية لعقاب العمال، وهذا الأمر نشر في موقع أمريكي، مستشهدًا بشهادات بعض الأمريكان الذين عملوا مع شقيق أمير قطر.



وتابع "الإبراشي"، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "ألأولى"، مساء الثلاثاء، أن شقيق أمير قطر يقدم عقودًا مربحة للعمال، وبعد ذلك يصادر جواز سفرهم، ويقوم بمعاملتهم معاملات غير أدمية، لافتًا إلى أن هذه القضية منظورة الآن أمام القضاء الأمريكي.



ولفت إلى أن أموال الشعب القطري المنهوبة يتم ضخمه لدعم وتمويل الإرهاب، ونسف الاستقرار في الكثير من دول المنطقة، خاصة مصر، ولكن كل محاولتهم تبوء بالفشل.



هذا، ووتلعب قطر دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب في دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، وقدم النظام القطري تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية.



تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، قال إن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.



وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطري.

