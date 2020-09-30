قضية جديدة تلاحق شقيق أمير قطر في الولايات المتحدة (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن شقيق أمير قطر الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، ضرب سائق زوجته الهندي الجنسية حتى مات، باستخدام الصدمات الكهربائية لعقاب العمال، وهذا الأمر نشر في موقع أمريكي، مستشهدًا بشهادات بعض الأمريكان الذين عملوا مع شقيق أمير قطر.

وتابع "الإبراشي"، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "ألأولى"، مساء الثلاثاء، أن شقيق أمير قطر يقدم عقودًا مربحة للعمال، وبعد ذلك يصادر جواز سفرهم، ويقوم بمعاملتهم معاملات غير أدمية، لافتًا إلى أن هذه القضية منظورة الآن أمام القضاء الأمريكي.

ولفت إلى أن أموال الشعب القطري المنهوبة يتم ضخمه لدعم وتمويل الإرهاب، ونسف الاستقرار في الكثير من دول المنطقة، خاصة مصر، ولكن كل محاولتهم تبوء بالفشل.

هذا، ووتلعب قطر دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب في دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، وقدم النظام القطري تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية.

تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، قال إن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.

وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطر بوابة الفجر الفجر الإبراشي أمير قطر

أخبار تهمك

المقاصة يحدد سعر انتقال محمد إبراهيم للأهلي

منذ 36 دقيقة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو يطالب بعودة ناصر ماهر إلى الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

مدرب أجنبي يقترب من خلافة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصريح مفاجئ من أحمد حسن عن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 14 ساعة

تقارير إسبانية: صدام مشتعل بين أنسو فاتي وبرشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مدرب الفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من ميسي حول رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يقترب من حسم صفقة القناص

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يقرر الاستغناء عن ثلاثي برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بالتفاصيل.. أزمة قوية بين نجم الزمالك ومرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من ضم بديل رمضان صبحي مجانا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

محلل سياسي: قطر عبارة عن شركة غاز.. والدوحة تقيم علاقات تجارية مع إسرائيل

برلماني: قطر تطبع مع إسرائيل منذ الثمانينات.. وتركيا حليف لتل أبيب (فيديو)

باحث مصري: أمير قطر يدفع أموالا لبناء مستوطنات إسرائيلية (فيديو)

أحمد موسى يطلق هاشتاج "الشعب يريد إعدام الإخوان" (فيديو)

باحث: وعي المصريين حائط صد أمام دعوات الإخوان الفاشلة (فيديو)

داليا زيادة: الإرهابية تتاجر بالأطفال وتستخدهم حائط صد (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:45 ص

ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

12:03 ص

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

06:26 م

برشلونة يقترب من حسم صفقة القناص

05:01 ص

كومان يقرر الاستغناء عن ثلاثي برشلونة

03:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟