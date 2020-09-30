تصريح مفاجئ من أحمد حسن عن الأهلي والزمالك





أطلق أحمد حسن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق تصريحات مفاجئة في الساعات القليلة الماضية عن قطبي الكرة المصرية ومعاناتهما.





ويرى أحمد حسن أن كرة القدم في مصر هي مجرد هواية وأن الأهلي والزمالك يعانيان ماديا بشكل كبير جدا.





وقال أحمد حسن خلال حواره لبرنامج الماتش: "كرة القدم في مصر هواية وليست صناعة"





وتابع: الأهلي والزمالك أصبحا يعانيان ماديا، وتقنية الفيديو إضافة جيدة لكن بها عدة مشاكل".





وواصل: "لابد من تشفير الدوري لتقوية صناعة كرة القدم، نحتاج 7 ملايين مصري للاشتراك في باقة الدوري بعد تشفيره، إذا كانت قيمة الاشتراك 50 جنيه شهريًا سيتحقق عائد كبير".



