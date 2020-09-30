خبير: التطور الاقتصادي في مصر يُدرس بالعالم (فيديو)

قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ عام 2016 وحتى الآن لابد أن تُدرس في الخارج.



وأضاف "الأتربي"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "التطور الذي حصل في القطاع المصرفي المصري ناتج عن قرارات جريئة اتخذت من محافظ البنك المركزي الجريء والفاهم، وقيادة سياسية آمنت بهذه القرارات وفريق عمل في البنك المركزي عمد على تنفيذ هذه القرارات".



وتابع: "إذا لم تتخذ الدولة المصرية لهذه القرارات الاقتصادية الاستباقية بتحرير سعر الصرف، ووقتها كان لدينا فقط مليون دولار وقوائم انتظار للعملاء ووصل التضخم إلى 33%، الاحتياطي النقدي وصل إلى أدنى مستواه، ولكن بفضل الإصلاح الاقتصادي استطاعت الدولة المصرية أن تقف أمام أزمة كورونا".



وأشار إلى أن مصر من الدول القليلة التي حصلت على إشادات من المؤسسات العالمية في مصر بعد دخول استثمارات بحجم 10 مليار جنيه، وإشادة صندوق البنك الدولي بمصر ووصول التضخم إلى 3.4% فقط.

