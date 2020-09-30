بالتفاصيل.. أزمة قوية بين نجم الزمالك ومرتضى منصور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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شهد الفترة الأخيرة توترا في العلاقة بين مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومجلس إدارة الفريق، بسبب تصريحاته الأخيرة والتي أعلن خلالها رغبته في الأحتراف.


وخرج المهاجم بتصريحات إعلامية، وقد أكد من خلالها رغبته في خوض تجربة الاحتراف إلي الخارجي، تحديدا بنادي فنربخشة التركي، الأمر الذي واجه رفضه من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء.


ورفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتقال مصطفى محمد لأي ناد تركي، لوجود العديد من الخلافات السياسي بين البلدين، قبل أن يصرح المهاجم بعدم اهتمامه بالشأن السياسي ومطالبته بالتعامل كلاعب كرة فقط.

 

وتعمد مرتضى منصور بعد هذه التصريحات، إحراج مصطفى محمد أثناء اجتماعه مع اللاعبين قبل مواجهة الجونة السابقة والذي جاء مصورا بالفيديو وتم إذاعته عب رشاشة قناة النادي الرسمية.


وقد تساءل رئيس نادي الزمالك حول مسقط رأس جميع اللاعبين، ليأتي الدور على مصطفى محمد، ليفاجئ مرتضى الجميع بقوله "أنت من تركيا يا مصطفى"، وهو ما سخر منه أحد اللاعبين المتواجدين بعبارة "تركيا البلد".


وذالك ما أثار غضب اللاعب بعد إحراج رئيس النادي له وسخرية أحد زملائه بالفريق، لينتهي الأمر باستكمال مرتضى منصور توجيه سؤاله لباقي اللاعبين المتواجدين.

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