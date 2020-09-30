"المصل واللقاح" يحذر: هذا الشتاء تحدٍ كبير (فيديو)

قال أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن هناك أهمية للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية هذا العام، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحا: "هذا الشتاء تحدٍ كبير لوجود فيروسي الإنفلونزا وكورونا".



وقال "الحداد" في لقائه عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء، إن هناك فرق كبير بين البرد والإنفلونزا، مضيفًا "البرد عادة ما يكون عبارة عن رشح وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بدون أن يكون فيه تكسير في العظام بعكس الإنفلونزا الموسمية التي تقترب أعراضها كثيرًا بفيروس كورونا المستجد".



وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: "هناك لقاح ثلاثي ورباعي للإنفلونزا الموسمية، الثلاثي مناسب للأطفال الأقل من 3 سنوات ويستمر تأثيره لمدة 6 أشهر، والرباعي مناسب للأطفال الأكثر من 3 سنوات ويستمر تأثيره لمدة 3 سنوات، ويُفضل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضي الحساسية والحوامل والأطفال الحصول على اللقاح هذا العام".



واستطرد: "لا يفضل أخذ اللقاح للأطفال الأقل من 6 أشهر، مرضى حساسية البيض، ومن أخذه وثبت أن لديه حساسية مفرطة ضده، ومرضى متلازمة الشلل الرباعي"، لافتًا إلى أن اللقاحات الخاصة به متوفرة بعدة صيدليات، ولكن غالبية اللقاحات ليست فاعلة بنسبة 100% ولكنها تقلل من مضاعفات المرض.



آخر تطورات فيروس كورونا

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96094 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 124 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 103079 حالة من ضمنهم 96094 حالة تم شفاؤها، و5914 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

