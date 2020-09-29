صديقا وشريكا.. "ترامب" ينعي أمير الكويت الراحل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:45 م
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
وكالات
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 أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعازيه في أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، آملا في "تكريم دول الخليج مجتمعة إرثه وأن تعمل من أجل مستقبل من التعاون".

 

وقال ترامب في بيان له اليوم الثلاثاء: "أشعر بحزن عميق لرحيل صديقي العزيز سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. نقدم أنا وميلانيا تعازينا الصادقة لشعب الكويت".

 

وأضاف ترامب أن الأمير الراحل كان "صديقا وشريكا" للولايات المتحدة، وأعاد إلى الأذهان منحه الصباح وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى.

 

وأشاد ترامب بجهود الأمير الراحل على الساحة الدبلوماسية، مضيفا أن "وساطته في الخلافات بالشرق الأوسط أقامت جسورا بين المنقسمين في الظروف الأكثر صعوبة".

 

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله بأن تجتمع دول الخليج "لتكريم إرث" الشيخ صباح الأحمد "والعمل من أجل مستقبل التعاون، الذي كان يتطلع إليه".

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