طمعًا في أموال التأمين.. أب يغرق ابنه المعاق ذهنيًا في البحر

ألقت السلطات القبض على أب رمى ابنه الذي يعاني إعاقة ذهنية في البحر، جنوبي الصين، في محاولة للحصول على أموال التأمين.

وحاول الأب في البداية إنكار الواقعة، لكن كاميرات المراقبة أظهرته وهو يدفع ابنه البالغ من العمر 38 عاما نحو البحر في إقليم هاينان، أمس الاثنين، حيث لقي الشاب مصرعه غرقا وعثر على جثمانه لاحقا.

وقدم الأب الذي عرف باسم يانغ (68 عاما) بلاغا للشرطة، يدعي فيه أن ابنه سقط عن طريق الخطأ في البحر، واختفى.

وفيما بعد اعترف بالواقعة، وذلك بعد أن كشفت الكاميرات حقيقة الواقعة، وقال إن ابنه "كان يشكل عبئا ثقيلا على الأسرة"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما اعترف المتهم بسعيه للحصول على أموال التأمين ضد الحوادث، والذي اشتراه لابنه العام الماضي.

وخطط الأب لجريمته بالاتفاق مع قريب له، مقابل أن يدفع له ما يعادل نحو 700 دولار.

وتظهر اللقطات القاسية في البداية الأب وهو يشير إلى قريبه لدفع ابنه، وبعد أن تردد القريب تقدم الأب ودفع ابنه في البحر.