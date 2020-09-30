"مرضى نفسيين".. الفنانة نادية العراقية تكشف تعرضها للتنمر على السوشيال ميديا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements

علقت الفنانة نادية العراقية، على تعرضها للتنمر بسبب نشر صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام" هى وأبنائها من قبل الذباب الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى قائلة: "نزلت صورة ليا مع أبنائي ونقلتها المواقع ثم شاهدت التعليقات على الصور حاجة أوفر".

أضافت نادية العراقية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن التعليقات التى لفتت نظرها وأزعجتها مع صورة لنجلها تباينت فيه "جيباه من واحد أجنبى" و"الطفل ملعوب فى جيناته"، مؤكدا أن أبنائها تأثروا كثيرا بسبب التنمر عليهما على مواقع السوشيال ميديا.

وأوضحت أن من يتنمرون على الأشخاص ما هم إلا مرضى نفسيين، معلقة: "دلوقتى علشان الناس تعمل فلوس بتعمل فيديوهات لدرجة بتوصل للدعارة على تيك توك ويوتيوب.. وفيه بنات بتعمل فيديوهات بتغطى وشها وجسمها عريان علشان تجيب فلوس"، مطالبة بوقف هذا الأمر من خلال سن قوانين مغلطة على هذه المواقع.

أعربت الفنانة نادية فتحي، الشهيرة بـ"نادية العراقية"، خلال تصريحات إعلامية سابقة، عن استيائها الشديد من تشكيك البعض في نسب أولادها، وذلك بسبب ملامحهم الأوروبية، وقامت بتوجيه رسالة شديدة اللهجة لهم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت نادية فتحي، منشورًا قالت فيه: "ايوة دول ولادي ووالدهم، رجعتو تنشرو صورهم وأقذر تعليقات، بأي حق تشككو في النسب ياكلاب، بأي حق تقولو الفلوس بتحلي، انتو شفتم عايشة إزاي".

وأضافت نادية قائلة:"الحسد والقر قعدوني من الشغل، مشفناش فرحة والأمراض دخلت بيتي، بطلو قر، أنا أهلي في بغداد ملوك جمال، يعني لو عيالي بعد الشر ماتو واتحرق قلبي ده يريحكم".

وفي سياق آخر، شاركت نادية العراقية، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" اتنين في الصندوق"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة" أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.


أخبار تهمك

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تقارير إسبانية: صدام مشتعل بين أنسو فاتي وبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو ينهي الجدل ويحسم مصير مصطفى محمد

منذ ساعة و 24 دقيقة

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من ضم بديل رمضان صبحي مجانا

منذ ساعة

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

منذ أقل من ساعة

آس: برشلونة يتخلص من الزجاجي بـ 60 مليون يورو.. ويقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

5 مدربين مرشحين لخلافة فايلر في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم رامي ربيعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع موسيمانى لخلافة فايلر

منذ أقل من ساعتين

معجزة.. العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 6 ساعات

بالتفاصيل.. أزمة قوية بين نجم الزمالك ومرتضى منصور

منذ 11 دقائق

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

تقارير إسبانية: صدام مشتعل بين أنسو فاتي وبرشلونة

12:30 ص

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من ضم بديل رمضان صبحي مجانا

11:55 م

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

06:26 م

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟