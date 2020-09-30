"مرضى نفسيين".. الفنانة نادية العراقية تكشف تعرضها للتنمر على السوشيال ميديا









علقت الفنانة نادية العراقية، على تعرضها للتنمر بسبب نشر صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام" هى وأبنائها من قبل الذباب الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى قائلة: "نزلت صورة ليا مع أبنائي ونقلتها المواقع ثم شاهدت التعليقات على الصور حاجة أوفر".أضافت نادية العراقية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن التعليقات التى لفتت نظرها وأزعجتها مع صورة لنجلها تباينت فيه "جيباه من واحد أجنبى" و"الطفل ملعوب فى جيناته"، مؤكدا أن أبنائها تأثروا كثيرا بسبب التنمر عليهما على مواقع السوشيال ميديا.وأوضحت أن من يتنمرون على الأشخاص ما هم إلا مرضى نفسيين، معلقة: "دلوقتى علشان الناس تعمل فلوس بتعمل فيديوهات لدرجة بتوصل للدعارة على تيك توك ويوتيوب.. وفيه بنات بتعمل فيديوهات بتغطى وشها وجسمها عريان علشان تجيب فلوس"، مطالبة بوقف هذا الأمر من خلال سن قوانين مغلطة على هذه المواقع.أعربت الفنانة نادية فتحي، الشهيرة بـ"نادية العراقية"، خلال تصريحات إعلامية سابقة، عن استيائها الشديد من تشكيك البعض في نسب أولادها، وذلك بسبب ملامحهم الأوروبية، وقامت بتوجيه رسالة شديدة اللهجة لهم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".كتبت نادية فتحي، منشورًا قالت فيه: "ايوة دول ولادي ووالدهم، رجعتو تنشرو صورهم وأقذر تعليقات، بأي حق تشككو في النسب ياكلاب، بأي حق تقولو الفلوس بتحلي، انتو شفتم عايشة إزاي".وأضافت نادية قائلة:"الحسد والقر قعدوني من الشغل، مشفناش فرحة والأمراض دخلت بيتي، بطلو قر، أنا أهلي في بغداد ملوك جمال، يعني لو عيالي بعد الشر ماتو واتحرق قلبي ده يريحكم".وفي سياق آخر، شاركت نادية العراقية، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" اتنين في الصندوق"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة" أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.