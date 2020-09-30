سياسي : "السيسي حط ايده في عيش الدبابير" (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:04 ص
الحسيني الكارم
الحسيني الكارم
شيماء حسن
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أشاد الحسيني الكارم، الكاتب والمفكر السياسي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي وإصراره على افتتاح المشروعات القومية لخدمة المصريين.

وقال "الكارم" خلال لقائه ببرنامج "مصر جميلة" المذاع على التلفزيون المصري: "الرئيس السيسي دائمًا عند استعداد للتضحية بالوطن ودائمًا كان اعتماده على المصريين ورهانه عليه ودائمًا ما يقول أنه لن يعمل بمفرده".

وأضاف "الرئيس السيسي حط إيده في عش الدبابير باختياره ملفات صعبة وبها مخاطر كبيرة، ولكنه قائد والقائد دائمًا شجاع ومقاتل".

وأشار إلى أن مشروع التكسير الهيدروجيني يعمل على رفع القيمة الفاعلية الخاصة بالسولار والبنزين، موضحًا أنه يوفر مليارات الدولارات بالإضافة إلى محطة معالجة المياه وهو ما يؤدي إلى تحقيق التنمية للدولة المصرية.

وأوضح أن الرئيس السيسي ينفذ خطة التطوير في ملفات الصرف والغاز والإسكان وتبطين الأراضي الزراعية وفق برنامج محدد، مستنكرًا من الدعوات المغرضة التخريبية بقوله "معندناش استعداد نرجع تاني لأيام 2011 والشعور بعدم الأمان والاستقرار".

وفي ذات السياق قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مجمع التكسير الهيدروجييني يعتبر صرح صناعي ضخم، مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء بالتزامن مع تطوير منطقة شرق القاهرة، حيث تم رفع كفاءة 50 طريق، بالإضافة إلى إنشاء 40 كوبري بتكلفة 22 مليون جنيه.

وأشار "الفار"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه سيتم افتتاح محور التجنيد "شبرا- بنها" ضمن مشروع تطويير شرق القاهرة، منوها بأنه جاري تنفيذ 15 طريق، و9 كباري في المرحلة الثانية من تطوير شرق القاهرة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلي أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:
- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.
- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.
- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.
- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.
- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.
- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.
- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.
- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.
- يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.

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