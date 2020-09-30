شاهد.. عمرو حنفي: لا يوجد إصابات بكورونا في البحر الأحمر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:31 ص
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
داليا الحسين
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قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه يقوم بجولات في الأسواق قبل الذهاب لمكتبة حيث ذهب اليوم إلى السوق الرئيسي بمدينة الدهار بالغردقة لمتابعة الأسعار وتوافر الأسعار.

وتابع "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه يلتقي المواطنين في الأسواق، ويستمع للسيدات وطرحن عليه بعض المشاكل التي تواجههن.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه لاحظ عدم وجود نظافة خارج السوق، فقام بتحويل 8 أشخاص للتحقيق وفرض جزاءات عليهم.

ولفت، إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة مناسبة إذ يبلغ كيلو الطماطم 3 جنيهات، مضيفًا أن أي شخص يحتكر سلعة غذائية ما يتم تحويله إلى النيابة، وتم اتخاذ أي إجراءات صارمة ضد من يقومون برفع الأسعار.

وأردف أنه منح تراخيص بإنشاء أفران جديدة لخدمة المواطنين طالما أن الشروط تنطبق عليها، لافتا إلى أنه إذا عادت السياحة الروسية والألمانية فإن حركة السياحة ستتحسن، نافيًا وجود أي إصابات بفيروس كورونا في محافظة البحر الأحمر.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه طالب الموظفين بقبول الأوراق من المتقدمين للتصالح وعدم مناقشتهم، طالما أن البناء المخالف غير مقام على أراضي ملك دولة.

وأكد على أنه يتم مساعدة غير القادرين بمحافظة البحر الأحمر على طلاء منازلهم، حيث إن القادرين ورجال الأعمال يساعدون غير القادرين، وذلك حتى لا يوجد منازل على الطوب الأحمر.

وأشار إلى أنه لا توجد نسب ارتفاع عالية في المباني في البحر الأحمر، مشددا على أنه لا يوجد مواطن في المحافظة تم إزالة منزله دون توفير مسكن بديل.

واختتم تصريحاته: ليس كل ساكني الأماكن الراقية قادرين ويتم توفير تسهيلات لهم في التصالح بمخالفات البناء، حيث إنه لا يشترط دفع 25 % كجدية تصالح، حيث يتم قبول أي مبلغ من أجل التيسير على أهالي البحر الأحمر.

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