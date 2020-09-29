البورصة الأمريكية تتراجع بالختام مع ترقب المناظرة الرئاسية

أنهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجع بعد 4 جلسات من الارتفاع، مع ترقب أول مناظرة قبل الانتخابات الرئاسية.





وقادت أسهم شركات الطيران خسائر "وول ستريت" وسط مخاوف بشأن زيادة إصابات كورونا في نيويورك.





وينتظر المستثمرون انعقاد أول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في وقت لاحق من اليوم قبل 5 أسابيع من الانتخابات الرئاسية.





ومن ناحية أخرى لايزال المستثمرون يراقبون صفقة التحفيز الأمريكية بعد إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إمكانية تمرير تشريع بقيمة 2.2 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، كما صعدت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الجاري.





وعند ختام الجلسة، تراجع "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة إلى 27452.6 نقطة.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 3335.4 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 11085.2 نقطة.





وبحلول الساعة 8:04 مساءً بتوقيت جرينتش،، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 93.88.