البورصة الأمريكية تتراجع بالختام مع ترقب المناظرة الرئاسية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
Advertisements
أنهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجع بعد 4 جلسات من الارتفاع، مع ترقب أول مناظرة قبل الانتخابات الرئاسية.

وقادت أسهم شركات الطيران خسائر "وول ستريت" وسط مخاوف بشأن زيادة إصابات كورونا في نيويورك.

وينتظر المستثمرون انعقاد أول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في وقت لاحق من اليوم قبل 5 أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

ومن ناحية أخرى لايزال المستثمرون يراقبون صفقة التحفيز الأمريكية بعد إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إمكانية تمرير تشريع بقيمة 2.2 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، كما صعدت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الجاري.

وعند ختام الجلسة، تراجع "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة إلى 27452.6 نقطة.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 3335.4 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 11085.2 نقطة.

وبحلول الساعة 8:04 مساءً بتوقيت جرينتش،، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 93.88.

أخبار تهمك

الزمالك يحدد موقفه من العروض المقدمة للتعاقد مع زيزو

منذ حوالي 3 ساعات

آس: برشلونة يتخلص من الزجاجي بـ 60 مليون يورو.. ويقترب من ضم الساحر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شاهد - تصرف غريب من مورينيو في مباراة توتنهام وتشيلسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

منذ ساعتين

عاجل - ميسي يوجه رسائل هامة إلى جماهير برشلونة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يصدم رامي ربيعة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

منذ ساعة الا ربع

5 مدربين مرشحين لخلافة فايلر في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 45 دقيقة

معجزة.. العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عقبات تقف في طريق برشلونة لضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 11 دقيقة

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:30 م

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

09:17 م

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

09:30 م

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

06:26 م

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟