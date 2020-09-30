طبيب: 75% من الأمراض العضوية سببها نفسي (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:06 ص
بهجت أبو زامل
بهجت أبو زامل
شيماء حسن
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قال الدكتور بهجت أبو زامل، استشاري الصحة النفسية، إن نمط الحياة الصحي يؤثر عليه الجانب الغذائي بشكل كبير إلى جانب الجانب التوعوي والجانب الرياضي، مشيرًا إلى أن الشخص المريض يتعايش مع المرض بشكل إجباري.

وأضاف "أبو زامل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الثلاثاء، أن الشخص حينما يتعرض للإصابة بالمرض طوال هذه الفترة للمرض يتعرض لضغوط نفسية، ولكن البناء النفسي للمريض ودعم المحيطين به مهم للغاية، خاصة وأن الأمراض النفسية من المسببات للأمراض العضوية بنسبة كبيرة.

وتابع استشاري الصحة النفسية: "هناك دراسات أثبتت أن أكثر من 75% من الأمراض العضوية سببها نفسية المنشأ"، مشيرًا إلى أن من هذه الأمراض الصداع النصفي والقولون العصبي وقرحة المعدة والشلل الهستيري والصمام الهستيري إلى جانب أمراض الضغط والسكر والأرتيكارية العصبية".

وفي تصريحات سابقة كشفت هند البنا، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، تأثير الدراما على الأسرة والمجتمع، مؤكدة أن لها دور كبير يجب أن نهتم به بشكل كبير.

وأضافت البنا، في حوارها ببرنامج «سفير السعادة»، المذاع عبر شاشة الفضائية المصرية، أن الدراما تؤثر على الأسرة بشكل كبير لذلك يجب الحذر من هذا الأمر، لافتة إلى أنها من أحد أسباب تغير المزاج العام في المجتمع، والدراما تشكل الوعي في المجتمع.

وتابعت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن ألعاب الفيديو جيم التي تحمل العنف لها تأثير سلبي في التفكير على الأطفال في الأسرة، مستدركه أن الدراما سلاح مهم في نشرة فكرة معينة وثقافات المجتمع.

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