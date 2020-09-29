مديرة "الإسكان الاجتماعي" تزور مشروعات الصندوق بمدينة 6 أكتوبر

استقبل المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر كلا من الدكتورة مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي والاسكان الاجتماعي وصاحبهما المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئه حيث قام الوفد بتفقد مشروع 262 عماره اسكان اجتماعي ضمن المرحله الثالثه بإجمالي وحدات 6282 وحده سكنيه.



