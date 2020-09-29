مديرة "الإسكان الاجتماعي" تزور مشروعات الصندوق بمدينة 6 أكتوبر
الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:53 م
أحمد الشيخ
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استقبل المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر كلا من الدكتورة مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي والاسكان الاجتماعي وصاحبهما المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئه حيث قام الوفد بتفقد مشروع 262 عماره اسكان اجتماعي ضمن المرحله الثالثه بإجمالي وحدات 6282 وحده سكنيه.
وبلغت نسبه انجاز العمارات به 70% ثم توجه الوفد بعدها الى مشروع 557 عماره ضمن المرحله الرابعه بإجمالي وحدات 13368 وحده سكنيه بنسب انجاز 64% ثم توجهوا بعد ذلك لتفقد مشروع 645 عماره بإجمالي وحدات 15480 وحده سكنيه ( عدد 466 عماره ضمن المرحله الثانيه بنسبه انجاز 94% وعدد 159 عماره ضمن المرحله الثالثه بنسب انجاز 85% ) واشادت الدكتوره مي عبد الحميد بمعدلات التنفيذ بينما اثنى المهندس صلاح حسن علي جوده التنفيذ والتشطيبات وشددا على ضرورة تسليم المواطنين في المواعيد الزمنيه المقرره مع الاهتمام بزياده الخدمات المقدمه بالمشروعات لما لها من تاثير ايجابي كبير علي سرعة توطن المواطنين بتلك المشروعات وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة .