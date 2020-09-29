تامر أمين ناعيًا أمير الكويت: "كان عروبيًا وقوميًا ومحبًا للمنطقة"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:56 م
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
داليا الحسين
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نعى الإعلامي تامر أمين، أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن غمر ناهز 91 عاما.

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إن الأمير الراحل لم يساعد الفقراء في الكويت والدول الإسلامية والعربية فقط، وإنما الفقراء في كل دول العالم، وكان من المبادرين لمساعدة الدول التي تعاني من أزمات، حيث كان عروبيًا وقوميًا ومحبًا للمنطقة بشكل يشار له بالبنان.

وأضاف: الشيخ صباح كان ينتهج سياسة الدبلوماسية الهادئة العاقلة الحكيمة، وحريص على عدم الدخول في منازعات، موضحا: "كان حمامة سلام، وأتقدم بخالص العزاء والمواساة القلبية للدولة الكويتية شعبًا وحكومة وأميرًا".

وتابع: الشعب المصري يشعر بالمصيبة الكبيرة التي شعر بها الشعب الكويتي، مؤكدا على تضامن الشعب المصري مع نظيره الكويتي، بغض النظر عن المشاكل الفردية التي ظهرت، خلال الفترة الأخيرة، معقبا:"أية مشاكل فردية لا تمثل شيئًا في نقاء وصفاء وشرف العلاقات المصرية الكويتية، وهي علاقات أصيلة علاقات الدم والمصاهرة والأخوة التي تُزين بالمودة والحب".

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ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانًا عبر صفحته الرسمية جاء فيه: " تنعي جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".

وأضاف: "أن جمهورية مصر العربية لتستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء".

وتابع،: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعي لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخًا وصديقًا عزيزًا، ليعرب باسمه وباسم مصر حكومةً وشعبًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام.

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