ختام ناجح للدورة التدريبية الدولية الأولي للميني فوتبول بقطاع القناة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أختتمت فعاليات الدورة التدريبية الدولية التخصصية الأولي للميني فوتبول لتخريج أول جيل حكام ومدربيين وإداريين والتي نظمها الإتحاد المصري للميني فوتبول تحت رعاية الإتحاد الإفريقي للعبة.

 وقام رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير سليمان عضو المكتب التنفيذي للإتحادين العربي والإفريقي ورئيس لجنة التطوير والإستراتيجيات بالإتحادين العربي والإفريقي بمراسم حفل الختام وتسليم شهادات الدورة للدراسيين بحضور المحاضريين الدوليين.

جاء ذلك بحضور المحاضر الدولي حيدر قليط رئيس لجنة الحكام الأسياوية من لبنان والمحاضر الدولي ا الدكتور ناجح قاسم من تونس والمحاضر الدولي افارس قوي رئيس لجنة الحكام الإفريقية من تونس، والمحاضر الإفريقي الدكتور أنور بالطيب والمدرب الدولي رياض بن حمديه صحبة المحاضرين المصريين فكري صالح المحاضر الدولي لحراس المرمي و محمد الخضري المحاضر الإفريقي وأحمد الشناوي المحاضر الدولي .

وأكد أحمد سمير رئيس الإتحاد المصرى للعبة، سعادته الغامرة بختام هذه الدورة المميزة، مؤكدا أن اليوم 29 سبتمبر 2020 هو يوم تاريخي لرياضة الميني فوتبول في مصر والذي شهد ميلاد أول جيل حكام ومدربيين وإداريين والان نستطيع القول أننا اصبح لدينا حكام ومدربيين وإدريين يستطيعون أن يقودوا البطولات المصرية .

كما أن الحلم الذي حلم به منذ عام 2016 مرورا بإشهار الإتحاد في 29 يوليو 2019 وهو إدخال رياضة الميني فوتبول إلي مصر وأن يكون للإتحاد هياكله المستقله اليوم تحقق علي أرض الواقع.

 وأضاف اليوم هنا في بورسعيد شهد القطاع الأول للدورة التدريبية لقطاع القناة والدلتا والذي يشمل شمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والشرقيه والدقهليه شهد نجاحا وإقبالاً كبيراً وهو ما يؤكد إنتشارنا ونجاحنا.

كما إنه سينطلق صباح الأربعاء الدورة التدريبية الدولية التخصصية الأولي لقطاع الصعيد والتي تشمل المنيا وبني سويف والفيوم واسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد لتخريج اول جيل حكام ومدربيين وإداريين من صعيد مصر .

كما يأتى ذلك تمهيدا لاطلاق دوري المناطق خلال شهر، في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات .

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