وداعا أمير الإنسانية.. عاصي الحلاني ينعى وفاة ملك الكويت

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أعرب المطرب عاصي الحلاني عن حزنه لرحيل ملك الكويت الشيخ صباح الأحمد الصاحب الذي رحل عن عالمنا اليوم.



حيث نشر عاصي الحلاني صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وكتب : بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبقلوب ملئية بالحزن والمواساة أتقدم بأحر التعازي للشعب الكويتي بوفاة أمير الإنسانية.. رحمه الله واسكنه فسيح جناته .. إن لله وإن إليه راجعون.



وفي يوليو الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية خضع لها.



وتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحكم في الكويت في 29 يناير 2006، ويبلغ من العمر 91 عاما، وهو الأمير الخامس عشر للبلاد، والابن الرابع للشيخ الأحمد الجابر الصباح من زوجته منيرة العثمان السعيد العيار.