أسعار النفط تسجل أدنى تسوية بأسبوعين

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:56 م
أسعار النفط
أسعار النفط
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سجلت أسعار النفط أدنى مستوى في أسبوعين مع المخاوف حيال الطلب على الخام.

ولا تزال تطورات وباء كورونا الذي أودى بحياة مليون شخص حول العالم حتى الآن تضغط على أسعار النفط.

ويترقب المستثمرون تمرير حزمة تحفيزية إضافية من قبل الكونجرس الأمريكي لدعم الاقتصاد وبالتالي تحسين الطلب على الخام.

كما ينتظر المستثمرون الكشف عن بيانات مخزونات النفط الأولية من قبل معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غدا الأربعاء.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.2 بالمائة إلى 39.29 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ منتصف الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنحو 3.6 بالمائة إلى 40.88 دولار للبرميل.

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