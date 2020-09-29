موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
احمد عصام
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يستعد فريق ليفربول لمواجهة أرسنال يوم الخميس 1 أكتوبر المقبل في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وسوف تقام المباراة بين ليفربول وارسنال في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد نجح ليفربول في تحقيق الفوز على أرسنال بالأمس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد بالبريميرليج.

يذكر أن مانشستر سيتي هو بطل النسخة الماضية من كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق استون فيلا.

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