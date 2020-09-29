عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر





أبلغ مسؤولو النادي الأهلي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، بفسخ تعاقدهم معه يوم ١ أكتوبر المقبل.





ويحق لأي طرف سواء النادي الأهلي أو السويسري رينيه فايلر فسخ التعاقد في الفترة من ١ إلى ١٠ من شهر أكتوبر المقبل.





وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسؤولو القلعة الحمراء أبلغوا المدرب السويسري بفسخ تعاقده بعد غد الخميس موجهين له الشكر على الفترة التي قصاها على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر.





وأضاف المصدر بأن النادي سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن الجهاز الأجنبي الجديد والذي سيتولى قيادة الفريق الأحمر.





يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترسانة، مساء غدًا، الأربعاء، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كاس مصر.



