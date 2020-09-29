أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب أزمة السيدة ليلى (فيديو)

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قالت السيدة ليلى عبد السلام التي تقدمت بشكوى لوجودها في الشارع بعد هدم منزلها في مسطرد إنها التقت اليوم مع رئيس حي شرق والذي قام بتوجيهها لمحافظة القاهرة وأنها شرحت لسكرتير المحافظ أزمتها وأن اسمها لم يدرج في الحصر.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنها سبق وتقدمت بتظلم مؤكدة أنها حصلت على وعد بالحصول على شقة من قبل بعد مراجعة الأوراق وأنها لم تستطيع الحصول على مسكن بعد تعنت من حي المطرية.



وتابعت أنها توجهت اليوم لمسئول التسكين وظهر أن عدم وجود اسمها في الحصر هو سبب عدم تسلمها شقة وطلب منها الموظف تقديم تظلم جديد مؤكدة أن طلبها الأساسي الحصول على شقة في أسرع وقت «عاوزة ألم عيالي».



وانفعل الإعلامي أحمد موسى مطالبا محافظ القاهرة بتوفير شقة في أسرع وقت، مؤكدا أن الأزمة امس كانت تخص محافظة القليوبية قائلا «حد يقبل إن فرد من عائلئه يبات في الشارع» مناشدا كل من يستطيع توفير شقة للمواطنة بالمبادرة سريعا.



وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة وهي حصول المواطن على شقة قبل هدم أي عقار حتى لو كان مخالفا مشيرا إلى أنها حتى لو كانت مخالفة فلها الحق في تسكينها بصورة كريمة.



