أحمد موسى: قطر تدعم بايدن بملايين الدولارات في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن أمريكا والعالم يترقبوا المناظرة الأولي من بين ثلاث مناظرات بين مرشحي الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، والمرشح الثاني عن الحزب الديمقراطي جو بايدن.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن المناظرة تستغرق 90 دقيقة وسيكون هناك تباعد بين المرشحين ولن يصافحا بعضهما.



وأضاف موسى أن استطلاعات الرأي حتى اليوم تتحدث عن تقدم مرشح الديمقراطيين بايدن، موضحا أن استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات الماضية كانت ترجح كفة هيلاري كلينتون إلا أن نتيجة الانتخابات كانت مغايرة تماما وشهدت فوز ترامب بفارق عريض.



وأكد موسى، أن جو بايدن سيلعب في مناظرة اليوم على محور الضرائب، مؤكدا أن الإعلام الأمريكي باستثناء فوكس نيوز يساند بايدن وهذه طبيعة الإعلام الأمريكي في كل انتخابات رئاسية.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن جو بايدن تجاوز السبعين عاما، ويكبر الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بـ 5 سنوات.



وأوضح موسى، أن جو بايدن مرعوب من مناظرة اليوم بسبب لباقة الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى تحقيق ما وعد به خلال حملة الدعاية في الانتخابات الفائتة، بينما بايدن لا يملك الكثير من الأوراق التي يمكنه استخدامها في المناظرة الانتخابية مع ترامب.



واستطرد أحمد موسى، أن قطر تدعم حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن بملايين الدولارات من أجل فوزه وعودة الدمقراطيين إلى سدة الحكم مجددا.



وأردف موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية تدعم جو بايدن وتريد فوزه في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنه إذا خسر ترامب الانتخابات المقبلة فإن السبب سيكون كورونا، لسوء إدارته لهذا الملف.

