5 % ارتفاع في صادرات مصر من التمور خلال 6 أشهر





أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات القطاع من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5 بالمائة لتبلغ 26 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، فيما بلغت الكميات المصدرة نحو 28 الف طن.









وأوضح المجلس أن مصر تحتل المركز الثاني عشر فى تصدير التمور فى عام 2019، وفقاً لبيانات الامم المتحدة بقيمة صادرات 44 مليون دولار وتمثل 2.7 بالمائة من صادرات التمور العالمية، منوها بأن حجم تجارة التمور في عام 2019 بلغ حوالى 1.6 مليار دولار، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وأضاف المجلس، أن من أهم الأصناف التصديرية للتمور المصرية هو (السيوى أو الصعيدى) الذي يشكل النسبة الأكبر فى الصادرات بالاضافة إلى تنامى صادرات تمور المجدول، حيث من المنتظر أن يكون لمصر دور عالمى كبير فى هذا المجال نظرا لتنامي زراعته بكميات كبيرة حاليا كزراعات منتظمة مخططة.





وأشار المجلس إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل التمور، والتي تضم في تشكيلها كبار منتجي ومصدري التمور المصرية ومصنعاتها بالاأافة إلى الرئيس التنفيذى للمجلس الاعلى للتمور التابع لوزارة التجارة والصناعة، وممثلين عن منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، لبحث سبل تنمية صادرات مصر من التمور لمختلف الأسواق العالمية مع تحديد أهم الدول ذات الأولية للتركيز عليها في المرحلة الأولى واقتراح خطة عمل بإطار زمني لإنجاز التوجهات الإستراتيجية لتنمية صادرات التمور ومصنعاتها.





وتشمل مهام اللجنة، حصر أهم المعوقات التي تؤثر على تدفق صادرات التمور وكيفية زيادة القيمة المضافة للتمور المصرية و تحديد المشروعات المقترحة لتنمية صادرات التمور.

وأشار المجلس إلى أن مصر أكبر دول العالم المنتجة للتمور وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة.





وأضاف، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل رفع مجموعة من التوصيات إلى لوزيرة التجارة والصناعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان إستقرار صادرات التمور المصرية والحفاظ على جودتها وسمعتها عالمياً.