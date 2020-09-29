الأهلي يصدم رامي ربيعة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يدرس النادي الأهلي استبعاد رامي ربيعة من قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابات المتكررة للاعب وكثرة غيابه عن مباريات الفريق الأحمر وآخرها إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مباراة طنطا.

وطلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، تقرير طبى عن عدد الإصابات التى تعرض لها رامى ربيعة مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة، ومعرفة أسباب الإصابات المتكررة التى يتعرض لها اللاعب.

ويأتي طلب لجنة التخطيط تقرير عن رامي ربيعة تحديد مصيره مع الفريق قبل بداية الموسم الجديد، حيث يدرس مسئولي القلعة الحمراء استبعاد اللاعب من قائمة الفريق في الموسم المقبل لغياباته الكثيرة عن الفريق بسبب الإصابات المتكررة.

وتعرض رامي ربيعة مؤخرا للإصابة بمزق في العضلة الخلفية وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 إلي 4 أسابيع وسيفقد الأهلي خدماته في مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.



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