التشكيل الرسمي لقمة تشيلسي وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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يواجه تشيلسي نظيره توتنهام هوتسبير، بعد قليل، فى ديربي لندن، ضمن منافسات دور ثمن نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: أزبيلكويتا - زوما - توموري - تشيلويل.

خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينهو - فيرنير - مونت.

خط الهجوم: هودسون- جيرو.

بينما جاءت تشكيلة توتنهام كالتالي

حراسة المرمي: لوريس

خط الدفاع: تانجانجا - ألدرفيريلد - داير - أورييه

خط الوسط: جيدسون - ندومبيلي - سيسوكو

خط الهجوم: ريجليون - لاميلا - بيرجوين

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