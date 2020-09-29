عاجل.. السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الخميس المقبل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:49 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارا يحمل رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أعلن فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي  معلناً عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.

ووجه عبد العال خلال الجلسة الختامية الشكر للقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى لدعمه المستمر لمجلس النواب، قائلا: "الرئيس السيسى ما كان يترك مناسبة إلا ويوجه الشكر للمجلس، وكان هذا الشكر الداعم لهذا المجلس والداعم لاستمراره أيضا لأنه ثالث مجلس فى تاريخ الحياة البرلمانية يكمل الفصل التشريعى".

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